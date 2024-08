LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | i fiorettisti calano il sipario al Grand Palais

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della nona e ultima giornata dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade.ilal, con l’Italia che vuole almeno una medaglia per arrivare a quota cinque metalli nella spedizione nella capitale transalpina. C’è poi da riscattare un argento che avrebbe dovuto essere altro, oltre ad un’eliminazione cocente ai quarti di finale del m.1 al mondo. Il terzetto tricolore sarà composto dai tre protagonisti della prova individuali: Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Tommaso Marini. Il quartetto sarà completato dalla riserva Alessio Foconi, pronto ad entrare e dare il suo contributo quando sarà chiamato in causa. Azzurri che debutteranno alle 11.