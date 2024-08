La crisi dell’esagono | Me ne vado dal centro Poca accessibilità e insicurezza | ora basta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) di Nicola Bonafini Roberta Casoli, l’annuncio di trasferire il suo negozio, avvenuto via Facebook, ha suscitato numerose reazioni, alcune di approvazione, altre di sconforto. In fondo è l’ennesima attività storica e apprezzata che abbandona il cuore di Reggio. Perché ha deciso così? "Principalmente per laall’esagono, unita a un pervasivo senso di. La mia clientela è, va da sé, prevalentemente femminile. Se si rende difficoltoso l’accesso al, soprattutto in inverno con maltempo e buio, magari a certi orari, dove il rischio di essere borseggiate è, perdonatemi, esponenziale, è chiaro che diventa tutto più difficile. Aggiungo " Prego "Con i colossi delle vendite online, che sono dei nostri competitor, è inutile negarlo, spostarmi in una zona con più parcheggi e dove risulti più facile venirmi a visitare è quasi una necessità ‘esistenziale’".