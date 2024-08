Italia-Stati Uniti semifinale fioretto maschile a squadre | Olimpiadi Parigi 2024 orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 4 agosto 2024) Tutte le informazioni per seguiredialledi. Dopo i quarti superati contro la Polonia per 45-39, il quartetto azzurro formato da Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi tornerà in pedana alle 14.50 di domenica 4 agosto per un posto nella finalissima e garantirsi la sicurezza di una medaglia. La diretta integrale delleè affidata a Discovery+, a disposizione degli abbonati a Sky Sport e Dazn anche altri canali aggiuntivi dove poter seguire l’evento. La trasmissione in chiaro della manifestazione a cinque cerchi è affidata ai canali Rai2 e RaiSport con un totale di 360 ore di dirette. In alternativa, potrete restare aggiornati con la diretta scritta di Sportface.it.