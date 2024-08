I WODA WODA escono con Daisy

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 4 agosto 2024) Fuori icon il singolo “” che rappresenta un’evocazione onirica piena di sensualità. “” è il nuovo singolo dei, un brano profondamente immerso in temi onirici e misteriosi. Il titolo stesso, “,” evoca un sogno, un’immagine di un universo alternativo e parallelo. Questo sogno è carico di sensualità, rappresentando una ricerca di piacere che sembra essere il frutto di un gioco del subconscio.incarna, nella sua trasparenza velata, le forme e le sembianze dei desideri dell’uomo, sempre alla ricerca della donna perfetta che possa rispecchiare le sue aspettative e i suoi desideri. Nel brano,viene descritta come una figura eterea che, come il sole, scioglie la sua timidezza e illumina i sogni notturni dell’uomo. Ella è solo sua, un essere di fantasia che rappresenta un ideale inafferrabile.