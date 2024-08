Forlì è Pesaro la prima big estiva Nel precampionato due tornei al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 4 agosto 2024) La Pallacanestro 2.015 vede avvicinarsi sempre di più l’avvio della nuova stagione. In attesa di completare il roster – all’appello manca soltanto l’ala piccola straniera del quintetto base –, il club di viale Corridoni ha comunicato il programma del proprio. Un cammino che, tra preparazionee una serie di amichevoli contro club di serie A2 e B, porterà l’Unieuro, in poco più di un mese, all’esordio in campionato l’ultima domenica di settembre. Il primo appuntamento è tra due weekend. Sabato 17 agosto, infatti, agli ordini di coach Antimo Martino il gruppo biancorosso si ritroverà all’Unieuro Arena per il raduno di inizio stagione (da capire se entrambi gli stranieri potranno subito essere a disposizione, per le ‘solite’ questioni burocratiche).