Agguato a colpi di fucile a Foggia muore dopo 2 giorni ricovero

(Di domenica 4 agosto 2024) AGI - è morto ieri notte l'uomo di 45 anni ferito condiduein via Sbano, alla periferia di. L'uomo, incensurato, è deceduto al Policlinico Riuniti, dov'era stato ricoverato subitoil ferimento. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, mentre era in compagnia di amici è stato avvicinato da una persona in bicicletta e con il volto coperto che ha sparato duedi, uno dei quali l'ha raggiunto a un braccio.la vittima era stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla milza. Sull'accaduto indaga la polizia. Si ipotizza che il delitto sia maturato per un debito non onorato dalla vittima. La vittima, Gerardo Mongiello, incensurato, era statoto da almeno duedinella tarda serata di venerdì 2 agosto in via Luigi Sblano, a, nel rione Cep San Lorenzo.