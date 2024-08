A che ora la finale dei 100 metri con Marcell Jacobs alle Olimpiadi | numero di corsia avversari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 4 agosto 2024)si è qualificato per ladei 100di Parigi 2024. Mai nessun italiano ci era riuscito prima di lui, che è al secondo atto conclusivo dopo quello di Tokyo 2020, quando sorprese il mondo con l’oro più maestoso ed indelebile della storia del nostro sport. Il classe 1994 ha chiuso in terza posizione la seconda semi, correndo in 9?92, eguagliando dunque il primato stagionale. Dopo una buona partenza, il campione in carica è piaciuto particolarmente nella fase lanciata. La sensazione è che, con l’esperienza e la classe che lo contraddistinguono, possa provare a migliorare ulteriormente inè stato preceduto dal sudafricano Akani Simbine (9?87) e dal bowtswano Letsile Tebogo (9?91), meritandosi il pass grazie al primo tempo di ripescaggio: si qualificavano infatti i primi due di ciascuna semi, oltre ai due migliori crono.