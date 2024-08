Vico Equense l’arte casearia diventa De Co di Denominazione Comunale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 3 agosto 2024)si conferma la Città della Creatività enogastronomica.di, uno dei simboli vicani riconosciuti in tutto il mondo, ha ora ufficialmente il suo marchio di. Questo pomeriggio nell’atrio del Palazzo Storicoè stato reso noto il logo “Artedi”, prodotto e realizzato da “e-comunica” e consegnato dalla madrina Gina Amarante, nota attrice italiana.ha presentato così la nuovaDe.Co. Una storia che si tramanda di generazione in generazione e che acquisirà un fortissimo valore territoriale, in favore dei mastri casari che hanno reso questo prodotto un’eccellenza invidiata in tutto il mondo. Un progetto di lavoro promosso dal sindaco Peppe Aiello e portato avanti dalla Commissione De.Co.