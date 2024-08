Scommesse colpo da 7mila euro con amichevoli e tennis

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 agosto 2024), ecco ilda quasi 7 milacon. Una schedina incredibile, con una vincita bellissima Lenon vanno mai in vacanza, nemmeno in questa estate torrida e nemmeno ad agosto. Anche perché tra poco ricominciano i campionati e quindi si riprende sul serio. Ma in questi mesi ci sono stati glipei e le Olimpiadi, ma ancheinternazionali di alto livello che hanno catturato le attenzioni degli scommettitori. Lorenzo Musetti, c’era anche lui nella schedina vincente (Lapresse) – Ilveggente.itE noi de Ilveggente.it vi abbiamo raccontato spesso di vincite importanti, soprattutto andando a spulciare – così come successo pure in questo caso – il sito PlanetWin365. Un’estate incredibile per gli utenti di questa piattaforma, che si sono resi davvero protagonisti di colpi davvero incredibili. E che non sembrano, soprattutto, volersi fermare.