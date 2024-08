Ristopro pronta alle sfide | Voglio grande motivazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) LaFabriano pur tra mille difficoltà è riuscita adstire una formazione di tutto rispetto con un quintetto esperto e competitivo con Centanni, Gnecchi, Molinaro, Raucci e Pierottis per dare ai tifosi molte soddisfazioni. Un roster con una panchina giovane con Dri a fare da "chioccia" ai giovani talenti (Carta, Pisano, Da Rin e Scandiuzzi). Fabriano esordirà in campionato il 29 settembre in trasferta a Rieti. Con l’natore cartaio Niccolai abbiamo fatto il punto della situazione: "Abbiamo voluto costruire una squadra che avesse come valore distintivo quello della forte. Ogni giocatore scelto ha qualcosa da dimostrare che lo potrà spingere a dare il massimo. Anche lo stesso Raucci, per il quale la società ha fatto uno sforzo economico importante, ha accettato la sfida di scendere di categoria per assumere un ruolo decisivo".