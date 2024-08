Langston un amore finito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Come ogni addio eccellente, la scelta diGalloway di non accettare l’offerta di Reggio per firmare con Trapani ha scatenato le reazioni dei fans biancorossi. Dopo una buona stagione in terra reggiana, il cecchino di Baton Rouge a fine stagione aveva fatto capire che ci sarebbero potute essere le premesse per una sua permanenza in riva al Crostolo, forte anche di un legame con tifosi e città in cuie famiglia si erano calati alla perfezione. Con il passare dei giorni e il declino di offerte al rialzo da parte del management di via Martiri della Bettola, si era capito che il matrimonio con l’asso ex Nba non si sarebbe rinnovato.