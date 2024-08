Il vino italiano è in pericolo?

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 agosto 2024) L’Osservatorio Uiv-Vinitaly su base Nielsen-IQ riporta una fotografia impietosa: rallentano ancora le vendite dinei tre principali mercati della domanda mondiale. Nel primo semestre 2024, nella grande distribuzione di Stati Uniti, Regno Unito e Germania si vende meno: -4,3 per cento, per un valore a 13,9 miliardi di euro. L’Italia tiene e le vendite risultano stabili, ma non per questo è minore la preoccupazione tra i produttori: i volumi rimangono a un debolissimo +0,1 per cento e il controvalore, ancora condizionato dall’inflazione, è di 2,3 miliardi di euro (+0,9 per cento). Rispetto a marzo, l’Osservatorio rileva un peggioramento, con volumi che crollano per effetto di un secondo trimestre con volumi a -4,3 per cento e un conseguente calo nel semestre della domanda dinegli Usa (-2,1 per cento), in Uk (-1,5 per cento) ma non in Germania(+2,7 per cento).