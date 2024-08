Il bartender | Scartati tutti i candidati E non è una questione di soldi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Se rum e foglie di menta sono ingredienti fondamentali per realizzare un mojito, professionalità e passione fanno un buon. Parola di Andrea Franceschi, imprenditore lucchese di 38 anni, che nel 2018 inaugurò Spritz Mania in piazza Cairoli (detta anche Piazza della Berlina, ndr), mentre l’apertura del suo Mojito Mania risale all’anno scorso. Lo incontriamo nel suo locale di ultima apertura che profuma, per l’appunto, di menta fresca. Franceschi ci accoglie al bancone, dove si sta preparando per il servizio di questo primo weekend bollente d’agosto. Franceschi, lei ha avuto problemi a reperire personale per la stagione estiva? "Sì, tanto quanto altri colleghi. Non sono riuscito a trovare persone formate professionalmente e volenterose. Ho dovuto scartaree 4 i, gli unici che si sono presentati". Si tratta di unaeconomica? "Non credo.