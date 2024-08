Canottaggio otto donne chiude sesto alle Olimpiadi le ultime gare vanno tutte ai favoriti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 3 agosto 2024) Cala il sipario sulolimpico.quattroa cinque cerchi nelle acque di Vaires-sur-Merne, con l’Italia che è stata comunque protagonista nell’femminile con Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Elisa Mondelli, Silvia Terrazzi, Alice Codato, Veronica Bumbaca e timoniere Emanuele Capponi che ha chiusoalla prima partecipazione nella gara stravinta dalla Romania. L’uomini ha visto invece visto la Gran Bretagna alzare in cielo l’oro olimpico. Sholto Carnegie, Rory Gibbs, Morgan Bolding, Jacob Dawson, Charles Elwess, Tom Digby, James Rudkin, Tom Ford ed il timoniere Harry Brightmore concretizzano la supremazia degli ultimi due anni, dove hanno vinto il titolo mondiale, e si impongono in 5’22”88, avanti a Paesi Bassi e Stati Uniti. Are il programma è stata la gara di singolo maschile, che ha visto Oliver Zeidler trionfare.