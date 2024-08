Amichevole 2024 Juventus-Brest 2-2 | cronaca tabellino e chi ha segnato i gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) La, ile chi hai gol in2-2,precampionato in vista della stagione/2025. Termina con un pari la secondadegli uomini di Thiago Motta, dopo la sconfitta per 3-0 all’esordio stagionale contro il Norimberga. Passano in vantaggio i francesi con Camara, pareggia Vlahovic su rigore e Danilo firma il 2-1, poi il pari definitivo di Camblan LA– Primo tempo avaro di emozioni. Ilprova a pressare altissimo nel primo quarto d’ora, dopo il quale esce fuori la. All’intervallo, però, il risultato è ancora di 0-0. Nella ripresa la sbloccano i francesi, con un perfetto inserimento di Camara che batte Perin. Il pareggio bianconero arriva poco dopo grazie a un rigore trasformato da Vlahovic, mentre il sorpasso è firmato da Danilo, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo incorna in rete.