A che ora gareggia Paltrinieri oggi nei 1500 sl alle Olimpiadi | programma avversari n di corsia in batteria

(Di sabato 3 agosto 2024), sabato 3 agosto, Gregoriotornerà in gara nella Paris La Defense Arena, la casa del nuoto in questedi Parigi 2024. Il campione carpigiano sarà in vasca per affrontare le batterie deistile libero uomini e andare a caccia della qualificazione per la Finale, indomani.ha stupito tutti e probabilmente anche se stesso nella prova degli 800 stile libero. Su una distanza dove le sue caratteristiche emergono con maggiori difficoltà, Greg si è superato e ha conquistato un bronzo olimpico significativo per il proprio percorso. Parliamo della quarta medaglia olimpica in carriera, considerando anche quanto fatto nelle acque libere. Quest’Greg sarà nella terzadelle trenta vasche insieme all’altro italiano Luca De Tullio e ad altriassai qualificati.