20 medaglie in 8 giorni l’Italia è a metà dell’opera | tutte le possibili medaglie per arrivare a 40

(Di sabato 3 agosto 2024)Olimpiade è andata,Olimpiade è ancora davanti. E allora è tempo di un primo bilancio per quel che concerne la spedizione azzurra in questi Giochi Olimpici parigini.ha conquistato 19che, di fatto, sono 20 visto che Sara Errani e Jasmine Paolini domenica si giocheranno la finale del doppio femminile e, male che va, saranno d’argento. Dunque venti, cifra tonda. Che è esattamente ladi quaranta, ovvero lerecord di Tokyo 2020. Insomma, i conti sono presto fatti: con una seconda parte a questo ritmo,chiuderebbe l’undici agosto eguagliando il record. Ma non sarà facile. E adesso andiamo ad analizzare il perché.