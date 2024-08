Toti si sfoga | Senso di ingiustizia e impotenza Ecco perché mi sono dimesso

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovanni, governatore dimissionario ligure, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ sie attacca duramente il centrosinistra. Il primo incubo per Giovanniè finito. Da ieri, giovedì 1 agosto, il governatore dimissionario della Liguria è tornato in libertà dopo 86 giorni di domiciliari. La misura cautelare è stata revocata dal Gip su richiesta della difesa dell’ex esponente di Forza Italia (c’era il sì anche della Procura). Una decisione nell’aria ormai da tempo visto che il passo indietro aveva aperto a questa possibilità. Giovanni– cityrumors.it – foto AnsaUna revoca che consente ora adi potersi difendere in modo diverso oltre chersi. E la prima intervista la rilascia ai microfoni del Corriere della Sera dove ammette di aver sentito un profondodiin questi mesi.