Toti | Non ho intascato un euro per me ma non mi ricandido

(Di venerdì 2 agosto 2024) AGI - Giovannisceglie Genova per incontrare la sua lista e la stampa. Lo fa il giorno dopo la revoca dei domiciliari, scontati nella villetta di Ameglia per quasi tre mesi. Ottantasei giorni di fermo forzato, interrotti ieri intorno alle 12:30, quando la Finanza gli ha notificato l'atto che gli ridà libertà. Libertà di occuparsi di politica, "una cosa che ho sempre fatto sin da piccolo, quando ero rappresentante degli studenti", dice nell'affollata conferenza stampa all'NH Hotel, indetta subito dopo il suo incontro con i fedelissimi. Non molti, ad onor del vero, quelli che hanno riabbracciato l'ex governatore. Complice l'estate e la fine degli impegni istituzionali in città per molti. Ma non sono mancate nelle ultime 24 ore telefonate e incontri con amministratori e ministri.