Spacca Italia dalla difesa all’attacco

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024) Corrono le firme online per il referendum sull’abrogazione dell’autonomia differenziata come più e meglio non potrebbero. Se fossero iscritte alle Olimpiadi di Parigi, sarebbero destinate a prendere l’Oro. Poi ci sono le sottoscrizioni ai banchetti dislocati nei punti nevralgici delle città. In pochi giorni è stata superata quota 500.000 con uno slancio che nemmeno i promotori si aspettavano. Risultato: a meno che la Corte Costituzionale non eccepisca qualche vizio o debolezza del procedimento, la consultazione popolare sulla norma, com’è definita dai suoi detrattori, si farà. Anche le Regioni dissenzienti del Sud si stanno dando da fare per opporsi alla riforma e quindi è assai probabile che si andrà al voto per decidere se cancellare o meno la norma controversa. Gli organizzatori del dissenso sono naturalmente molto soddisfatti di come sta andando la loro campagna.