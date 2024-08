Simone Biles ha cambiato per sempre la ginnastica artistica e il mondo dello sport

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024) Se Michael Phelps è il migliore di tutti in acqua, e Usain Bolt è migliore di tutti in pista, non c’è dubbio che la migliore di tutti in aria sia. Alla Bercy Arena, la ginnasta statunitense si è regalata un’esibizione già storica, un’altra, l’ennesima della sua carriera. Ha conquistato l’oro olimpico nell’all-around individuale. Lo ha fatto modo suo, con gli elementi che portano il suo nome e quella perfezione tecnica che la posiziona una, due, tre categorie sopra le altre concorrenti. Semplicemente inimitabile.è già la ginnasta più medagliata di, con nove medaglie olimpiche, di cui sei ori, a cui aggiunge trenta medaglie mondiali, con ventitré ori. L’unica a vincere nell’all-around in due edizioni non consecutive dei Giochi.