Si è sposato il figlio dell’uomo più ricco dell’India quanto è costato il matrimonio

(Di venerdì 2 agosto 2024) Non poteva che fare rumore ilche si è svolto a metà luglio a Mumbai, capitale finanziaria e cinematografica, e che ha riguardato i discendenti di due famiglie molto benestanti e in vista del Paese. Gli sposi A sposarsi sono stati Anant Ambani, ilminore dell'uomo piùdell'India, il miliardario Mukesh Ambani, e Radhika Merchant, la figlia di un milionario del settore farmaceutico. Il tema dello sposalizio era un “omaggio a Varanasi”, una delle città indiane considerate più sacre per gli indù. Non a caso l'invito particolare che è stato mandato agli ospiti consisteva in una scatola incisa con la raffigurazione di una divinità indù e riempita di doni; una volta aperta, riproduceva il suono di un mantra.