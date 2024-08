Povertà educativa e disabilità intellettivo-relazionale | a Catania soffia Buon Vento

Leggi tutta la notizia su pantareinews

(Di venerdì 2 agosto 2024)” su. Ha preso il via proprio in questi giorni il progetto che sperimenta la navigazione in barca a vela quale strumento riabilitativo. Un micromondo fatto di regole, di manovre, di equipaggi affiatati che tra le onde imparano disciplina e valori. Un ancoraggio per adolescenti fragili che fanno scuola di vita tra le onde, grazie a “comandanti” (i cosiddetti psicologi di bordo) che guidano percorsi di messa alla prova, in equilibrio tra “passati” tempestosi e “futuri” di nuova consapevolezza.