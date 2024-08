Parigi 2024 pallanuoto il ct Silipo dopo la vittoria con la Grecia | La gara della vita per noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Per noi era la. Dovevamo assolutamente vincerla e vincerla anche bene. Le ragazze sono state fantastiche e hanno fatto un’ottima prestazione, soprattutto dal punto di vista dell’agonismo. Bene così, siamo ancora ine ci giocheremo le nostre chancedomani contro la Spagna. Peccato per l’ultimo gol subito, secondo me sono state eccessive le ultime espulsioni contro. Con la Spagna dobbiamo sfoggiare la migliore prestazione in assoluto. Ci metteremo tutti e tre gli anni di lavoro che abbiamo fatto insieme”. Lo ha detto il commissario tecnico del Setterosa, Carlolasua Italia nella sfida contro laalle Olimpiadi dil’incontro ha parlato anche Roberta Bianconi: “Oggi abbiamo visto una parte del nostro carattere – le sue parole -. Si può fare ancora meglio.