Palermo agente di polizia penitenziaria si suicida in carcere | il ritrovamento del collega al cambio turno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 2 agosto 2024) Undellasi èto nel suo luogo di lavoro, ildell’Ucciardone a. L’uomo aveva da poco finito ilquando è stato trovato senza vita da ungiunto sul posto per dargli ilnella garitta, durante ildi sentinella. È quanto denunciato dai sindacati diConsipe e Uilpa. «Sappiamo bene che a provocare un gesto estremo come il suicidio contribuiscono una serie di concause, ma ciò che si sta verificando con un’incidenza senza precedenti non può non derivare direttamente anche da ragioni connesse al lavoro prestato. Per questo per noi si tratta di morti in servizio e per servizi», ha dichiarato Gennarino De Fazio, segretario generale Uilpa. La denuncia dei sindacati: «Sempre più suicidi» Della stessa linea Mimmo Nicotra, presidente della confederazione sindacati penitenziari.