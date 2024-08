Olimpiadi di Parigi 2024 Errani-Paolini scrivono la storia | volano in finale nel doppio femminile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto– Storica impresa per il tennisitaliano ai Giochi Olimpici di. Sarae Jasminehanno conquistato l’accesso alladel, battendo in semile forti ceche Karolina Muchova e Linda Noskova con il punteggio di 6-3, 6-2 in poco più di un’ora di gioco. Quella diè una vittoria che assume un significato importantissimo per il movimento tennistico italiano. Infatti, non accadeva da oltre cento anni che l’Italia riuscisse a portare a casa una medaglia olimpica nel tennis. L’ultima volta risale alledi Anversa 1920, quando Umberto de Morpurgo vinse l’oro nel singolare maschile. Le due azzurre, entrambe nel pieno della loro maturità tennistica, hanno sfoderato una prestazione di altissimo livello, dimostrando grande affiatamento e intesa in campo.