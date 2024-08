LIVE Francia-Argentina Olimpiadi 2024 calcio in DIRETTA | Lacazette sfida Alvarez!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Tra i fuori quota, ci sono, Truffert, Otamendi, Rulli. 20.40 Big match con tanti giovani in mostra per questa Olimpiade. 20.35 Ecco le formazioni ufficiali:: Restes, Lukeba, Truffert, Bade, Sildillia, Kone, Olise,, Millot,, Millot, Chotard, Mateta.: Rulli, Di Cesare, Garcia, Fernandez, Amione, Zenon, Medina,, Almada, Otamendi, Simeone. 20.30 Buonasera e benvenuti allatradelledi Parigi. Buongiorno e benvenuti allatestuale diParigi, big match per l’ultimo quarto di finale.è l’ultimo quarto di finale del torneo dimaschile.