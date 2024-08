L’asso nella manica delle ginnaste degli Stati Uniti? Beacon e la sua pet-therapy

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 2 agosto 2024) In questi primi giorniOlimpiadi 2024, si è sentito molto parlare di: il cane da petdella squadra di ginnastica artistica femminile. Con la sua dolcezza, questo Golden Retriever aiuta a ridurre l’ansia e a migliorare il benessere psicologico. D’altronde, sono sempre più riconosciuti i benefici di questa terapia con protagonisti gli animali. Infatti l’interazione uomo-animale è in grado di: ridurre l’ansia, abbassare la pressione sanguigna, il battito cardiaco e la glicemia. Inoltre migliora la produttività nei soggetti affetti da disturbi dell’apprendimento, favorisce i processi di socializzazione, migliora l’umore e stimola la produzione di endorfine. Per saperne di più, vi consigliamo di vedere il video realizzato da Amica.