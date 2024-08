Imane Khelif | età origini significato intersex carriera fidanzato genitori Instagram

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 2 Agosto 2024 12:48 pm by Redazione Chi è? Cosa vuol dire? Queste le domande che in questi giorni si stanno ponendo tantissime persone del mondo. Ciò sta accadendo dopo la competizione sul ring trae l’italiana Angela Carini. Il match alle Olimpiadi di Parigi 2024 è durato solo qualche momento, in quanto l’atleta italiana ha deciso di ritirarsi convinta di non poter vincere contro la rivale, riuscendo ad attirare l’attenzione mediatica a livello internazionale. Scoppia così una bufera intorno alla presenza dialle Olimpiadi, tra chi si oppone e chi invece le mostra vicinanza, ma vediamo insieme cosa c’è da sapere al riguardo.