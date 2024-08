Confartigianato Bergamo lancia il servizio ‘Aperti ad agosto’

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024)Impreseun nuovoper supportare la comunità durante il mese di agosto, garantendo la disponibilità di servizi artigiani anche nel periodo estivo. L’iniziativaadoffre un elenco dettagliato delle imprese associate che resteranno operative nel mese più caldo dell’anno, facilitando la ricerca di artigiani e negozi aperti per cittadini, famiglie e turisti. Un aiuto concreto per un’estate serena Agosto è spesso un mese critico per chi rimane in città e ha bisogno di servizi essenziali. Con l’iniziativaadImpresevuole rispondere a questa necessità, offrendo un elenco aggiornato delle attività aperte. Che si tratti di un elettricista, un parrucchiere, un idraulico o una gelateria, gli utenti potranno facilmente trovare il professionista di cui hanno bisogno.