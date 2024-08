Come finisce il film Metti la nonna in freezer | Claudia riesce a salvarsi?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Alla fine dellain, la verità viene a galla e Simone scopre il piano di. Nonostante questo, decide di non denunciarla. La storia si conclude cone Simone che iniziano una relazione, e conchea trovare un modo legale per salvare la sua attività, dimostrando che l’amore e la sincerità possono prevalere anche nelle situazioni più complicate. La darkdy con Fabio De Luigi e Miriam Leone ruota attorno a(interpretata da Miriam Leone), una giovane restauratrice che dipende dalla pensione dellaper mantenere la sua attività. Quando lamuore improvvisamente,, con l’aiuto delle sue amiche, decide di nascondere il corpo nele continuare a incassare la pensione per evitare la bancarotta.