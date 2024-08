Ciclismo | poker di gare domenica 4 agosto a Castelfiorentino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Firenze), 22024 - Giornata piena quella diprossima 4con ilgiovanile a, dove la società Team Fabiana Luperini San Miniato-S.Croce sull’Arno, organizzerà quattro, due maschili e due femminili valide per il Trofeo SBG – Trofeo Rosa. Al mattino con ritrovo presso il bar O’ Sarracino in via Masini e partenza alle ore 9, apertura con gli esordienti del primo anno (48 gli iscritti) con 4 giri del circuito lungo 8 km e 200 metri più uno breve di km 3,700 per raggiungere il traguardo. Alle 10,30 la partenza per gli esordienti secondo anno (44 iscritti) sulla distanza di km 44,700, in quanto i giri previsti sono cinque lungo l’anello cittadino che presenta la breve salita di via Giordano Bruno. Nel pomeriggio sono in programma per il Trofeo Rosa, le due corse femminili.