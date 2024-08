Ancora leggeri ribassi sulle medie | i costi aggiornati di benzina e diesel

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 agosto 2024) Con le quotazioni internazionali dei raffinati ieri poco mosse dopo i rialzi della precedente seduta, sulla rete carburanti italiana prevale la stabilità. Lenazionali dei prezzi praticati alla pompa dimostrano solo micro assestamenti al ribasso. Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimitalle 8 di ieri 1 agosto, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,846 euro/litro (1,847 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,831 e 1,867 euro/litro (no logo 1,838). Il prezzo medio praticato delè 1,727 euro/litro (rispetto a 1,728), con i diversi marchi tra 1,711 e 1,752 euro/litro (no logo 1,719).