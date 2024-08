Taglio del nastro per il parco di via Acuto Area verde ludica e impianti sportivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Dopo due anni di lavori ieri è aperto ilpubblico di via Giovanni, un’di 19.000 metri quadrati. "Si tratta di un’di nuova generazione attrezzata per le attività ludico-ricreative e sportive per i più piccoli e per i più grandi, inclusiva e accogliente anche per i nostri amici a quattro zampe. Siamo sicuri che sarà presto animato dalla presenza di tante persone che vorranno godere di questo bellissimo spazio pubblico", ha commentato l’assessore Alessandro Casi.