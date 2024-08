Segnali di distensione tra Mediterraneo e Mar cinese La versione di Caffio

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 1 agosto 2024) Le tensioni sembrano allentarsi nelle due aree di confronto geopolitico delOrientale e del Marmeridionale. Sarà una coincidenza o sarà perché la violenta contrapposizione di pretese marittime alla lunga non paga, ma sia Grecia e Turchia che Cina e Filippine hanno mitigato i toni. Se così è, bene ha fatto l’Italia a non schierarsi apertamente nelle relative dispute. Vediamo di cosa si tratta. In un recente comunicato, il ministro degli Esteri ellenico ha dichiarato che lo scorso 22 luglio c’è stata la presenza simultanea di navi della Marina greca e della Marina turca durante le operazioni preliminari alla posa di un cavo sottomarino in fibra ottica tra Creta e Cipro, da parte della società italiana Elettra Tlc spa, con la posacavi “Teliri”.