Olimpiadi ritiro di Carini interviene Giorgia Meloni | Non era un incontro ad armi pari

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Presidente del Consiglio,, ha espresso il suo dispiacere per ildi Angeladal match di pugilato alleha dichiarato di essersi emozionata leggendo le parole della pugile che aveva annunciato: “Combatterò”. Tuttavia, ha sottolineato che il confronto non era ad, lasciando intendere che le condizioni della gara non erano giuste.Leggi anche: Angelasi ritira nel discusso match con l’algerina Khelif: “Mi ha fatto malissimo” Il commento di Matteo Salvini Matteo Salvini, leader della Lega, ha sostenuto la decisione dicon un tweet. Ha descritto l’come “non giusto” a causa della distà fisica e ha lodato la scelta della pugile di ritirarsi. Salvini ha criticato i burocrati che hanno permesso un match che, secondo lui, non rispettava le regole di equità.