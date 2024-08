Musetti-Djokovic Olimpiadi 2024 tennis | orario semifinale programma tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) A 100 anni esatti di distanza, nella stessa località, Lorenzoha l’occasione di riscrivere la storia delitaliano alle: l’azzurro ha raggiunto le semifinali del torneo di singolare maschile a Parigi: la testa di serie numero 11, Lorenzo, affronterà domani, venerdì 2 agosto, il numero 1 del seeding, il serbo Novak. Esattamente un secolo fa, a Parigi 1924, Uberto de Morpurgo giunse ine poi vinse il bronzo, oraha l’occasione di migliorare quel risultato: l’appuntamento con la storia è fissato per il terzo match dalle ore 13.30, che si giocherà comunque non prima delle 19.00, sul Philippe Chatrier. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250).