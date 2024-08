Marica Remoli muore a 36 anni dopo le dimissioni dall’ospedale Aveva un forte mal di schiena

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di, giornalista di 36, esperta in comunicazione, è mortaessere tornata a casa al termine di un ricovero in ospedale, a Foligno (Perugia), per una lombosciatalgia.un apparente miglioramento delle sue condizioni di salute e leè tornata a casa, dove sembrava essersi ripresa. Tuttavia, due giorni, è morta improvvisamente. Leggi anche: Tragedia in Sardegna, 24ennein mare: colpito da un malore La professionista, con un passato da giornalista in varie testate locali e poi comunicatrice digitale e organizzatrice di eventi, era tornata in Umbriaun periodo di lavoro trascorso all’estero, in Olanda.