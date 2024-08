Ilary Blasi e Silvia Toffanin avrebbero litigato per colpa di Pier Silvio Berlusconi | fine di un’amicizia?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 1 agosto 2024)si sono conosciute nello studio di Passaparola più di vent’anni fa, nel 2000, quando entrambe erano ballerine del programma. Cosa è successo ora? Si vocifera di un litigioperdi! Le due conduttrici sono amiche da oltre vent’anni:si sono conosciute ai tempi di Passaparola, quando erano letterine della trasmissione. Da quel momento non si sono mai perse di vista e hanno alimentato il loro rapporto anno dopo anno, condividendo ogni frammento della loro vita. View this post on Instagram A post shared by(@) Nonostante non abbiano più lavorato insieme, non è stato raro vederle insieme nello studio di Verissimo, condotto proprio dall’attuale moglie di