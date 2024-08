I premi per un oro alle Olimpiadi | quanto guadagnano gli atleti dai soldi alle… mucche!

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lesono da sempre considerato l’esempio più alto di sportività e partecipazione, al di là dei risultati. Non a caso in alcune discipline concorrono, con lo spirito di De Coubertin,che realizzano tempi e prestazioni da dilettanti, ma comunque rappresentano con orgoglio il loro Paese. Ai Giochi, peraltro, partecipano ben 11.000in rappresentanza di 206 Nazioni. Ma si sa, con l’avvento della modernità anche lo spirito olimpico si è dovuto adeguare all’era del professionismo e del guadagno. Intorno ai Giochi girano grandi quantità di denaro, e i singoli Paesi offrono molto spesso a chi li rappresentaimportanti in caso di vittoria o di piazzamento sul podio. Il compenso per chi vince la medaglia d’oro varia quindi a seconda della Nazione di riferimento.