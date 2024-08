Giovani vite spezzate | Un dolore indescrivibile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) "Tu sei tutto ciò di cui ho bisogno, ti voglio con me per sempre". Così scriveva Mattia Spigato alla fidanzata Melissa, in una delle tantissime lettere che le ha destinato in tre anni di relazione. Quel ‘per sempre’ che ora risuona con grandenel cuore delle tantissime persone che hanno conosciuto il 21enne di Carpi e ora piangono la sua morte, avvenuta martedì a seguito delle gravissime lesioni riportate nell’incidente dello scorso venerdì, quando Mattia ha perso il controllo della sua motocicletta in via Lame a Rovereto sulla Secchia, cadendo rovinosamente a terra. A casa di papà Dario e mamma Marcella è un continuo peregrinare di familiari, amici, colleghi del giovane che portano la loro vicinanza alla famiglia distrutta dal. Mattia aveva due sorelle, Noemi e Asia, ma in questi anni aveva ‘acquisito’ anche un fratello maggiore, Nicholas, il fidanzato di Noemi.