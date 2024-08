Deadpool & Wolverine un membro del cast parla del suo ritorno | Un sogno diventato realtà

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 1 agosto 2024), undeldel suo: “Un” Come ormai noto a chi ha visto il film, Chris Evans è tornato nel MCU ma con il ruolo non di Captain America bensì del primo supereroe da lui interpretato, ovvero Johnny Storm, la Torcia Umana di I Fantastici 4. Ora, Evans ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram per ringraziare Ryan Reynolds per avergli permesso di interpretare nuovamente tale personaggio dopo una pausa di 17 anni. Suo è infatti uno dei più sorprendenti camei del film. “Grazie a Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Shawn Levy per avermi permesso di far parte di un film così incredibile!”. Ha scritto Evans accanto a una foto di loro quattro sul set di. “Sono tre dei ragazzi più simpatici che si possano incontrare.