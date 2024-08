Corrado l’ultima apparizione televisiva al fianco di Raffaella Carrà è un gioiello VIDEO

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il 2 agosto 1924 nasceva a RomaMantoni. Anzi,“lo scognomato”, com’è poi passato alla storia. Ci manca? Ci manca. Ogni giorno di più, in una televisione che non sa più cosa sia la vera ironia. Colonna portante della radio, ebbe modo, come vi raccontammo qui, di annunciare all’Italia che la Seconda Guerra Mondiale fosse finita. Prima di Andy Warhol teorizzò i 15 minuti di notorietà (anche meno) di cui tutte e tutti andiamo a caccia e con La Corrida, in FM prima e in TV poi, creò uno spettacolo che ancora oggi fa ridere.Mantoni e la moglie Marina Donato (fonte: FC Bologna)Quando morì, l’8 giugno del 1999, tutto il mondo dello spettacolo lo pianse. In particolare,che diè stata una grande amica, prima che collega.