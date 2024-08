Cercola con Greenpeace il comune aderisce alla campagna ICAN

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di giovedì 1 agosto 2024)Italia sta portando avanti unaper chiedere ai comuni di aderire all’appello delle città diNapoli.Italia, con il supporto dei volontari dei gruppi locali, sta portando avanti unarivolta alle amministrazioni locali per chiedere ai comuni italiani di aderire all’appello delle città di(International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, Premio Nobel 2017), in sostegno del Trattato per la Proibizione delle Armi Nucleari (TPNW).“Le nostre città sono profondamente preoccupate per la grave minaccia che le armi nucleari rappresentano per le comunità di tutto il mondo”, si legge nell’appello. “Crediamo fermamente che i nostri cittadini abbiano il diritto di vivere in un mondo libero da questa minaccia.