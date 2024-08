Calciomercato Atalanta la nuova vita di Nicolò Zaniolo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Due passaggi a vuoto dopo l’addio, turbolento, alla Roma.non ha vissuto in modo positivo le ultime annate da calciatore che gli hanno strappato, anche, il posto in Nazionale: con il Galatasaray, nonostante il titolo turco vinto, e soprattutto con l’Aston Villa non si è visto il vero, talentuoso, ragazzo che aveva mostrato un calcio interessantissimo con i capitolini. Ildell’ha voluto scommettere su di lui e l’attaccante esterno tenterà di ripercorrere la via di diversi colleghi che si sono rilanciati grazie alle cure amorevoli di Gian Piero Gasperini. Unaper certificare quel talento che si è visto a sprazzi, complici anche due brutti infortuni. Sarà la volta buona? Il calcio italiano lo spera.