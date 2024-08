Berlino accusa apertamente Pechino per un attacco informatico del 2021 e avverte | Desistere da aggressioni alla nostra sovranità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il governo tedescodi avere chiare evidenze del fatto che dietro al “grave” delall’ Istituto federale per la cartografia e la geodesia (BKG) si celino agenti statali cinesi. Il ministero degli Esteri ha quindi convocato l’ambasciatore di, un segnale forte in ambito diplomatico. Secondo l’agenzia Afp non accadeva dal 1989 e la repressione delle proteste nella piazza di Tiananmen. Il ministero degli Interni sottolinea che l’attribuzione della paternità dell’è avvenuta “sulla base di un’analisi tecnica approfondita” coordinata dal Verfassungschutz, i servizi di sicurezza nazionale a tutela della Costituzione. Gli aggressori avrebbero utilizzato reti di copertura, impiegando dispositivi di privati ed aziende per nascondere le proprie tracce. Il BKG si occupa della stesura di un sistema univoco aggiornato di coordinate geografiche.