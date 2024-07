Tennis | Carlos Alcaraz non si scompone e si prende i quarti alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024)si qualifica per idi finale del torneo olimpico di Parigi 2024 nel singolare maschile. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e numero 2 del seeding, si qualifica nei migliori otto battendo nettamente il russo in quota neutrale Roman Safiullin con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e mezza. Ora per lui il complicato USA Tommy Paul, che sia fuori che dentro il contesto della terra rossa sta giocando la miglior stagione della sua carriera. Il primo set va in modo, se vogliamo, un po’ particolare, nel senso cheè davvero in grande spolvero nelle fasi iniziali. Non si fa pregare per andare sul 3-0 con due break di vantaggio, salvo poi cederne uno pur sapendo di essere lui il padrone della situazione.