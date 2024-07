Se in Italia il lavoro ammazza di più della mafia

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2024) C’è un dato, che la Uil ha scritto nero su bianco in un dossier di recente diffusione, che mette i brividi: tra il 1983 e il 2018 gli omicidi riferibili alla criminalità organizzata sono stati 6.681; nello stesso periodo, i morti sulsono stati oltre 55.000. Insomma: inuccide di più il valore fondanteRepubblica che, camorra, ‘ndrangheta etc. Proprio così. Solo lo scorso anno, gli infortuni mortali sono stati 1.041 mentre nei primi cinque mesi del 2024 si sono contati 369 decessi, un aumento del 3,1% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono numeri da insicurezza sul. Ma il report del sindacato guidato da Pierpaolo Bombardieri non si ferma qui. Colpisce, ad esempio, il fatto che nel 2023 sia aumentata l’incidenza degli infortuni nella fascia dei lavoratori under 20, passati da 73.862 a 82.493 casi (+11,7%).