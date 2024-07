MotoGP GP Gran Bretagna 2024 | numeri statistiche curiosità Nessun pilota in attività ha ancora vinto 2 volte a Silverstone!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il decimo round del Motomondialeavrà luogo nel weekend che si chiuderà domenica 4 agosto, giorno in cui ammireremo la 46ma edizione iridata delPremio di, la prima corsa della storia a rappresentare l’evoluzione di un appuntamento antecedente. Anzi, la sostituzione, perché l’evento nasce nel 1977 per soppiantare il Tourist Trophy dell’Isola di Man, inserito nel calendario iridato dal 1949, ma ormai boicottato da tutti i centauri di vertice a causa della sua pericolosità. Curioso come, dagli albori del Mondiale agli anni ’70, in terra britannica si siano disputate due gare senza chea avesse la denominazione di “GP di”. Si è già detto del TT, al quale è stata data valenza iridata dal 1949 al 1976. Inoltre, non bisogna dimenticare come sino al 1971 si sia corso anche ilPremio dell’Ulster, in Irlanda del Nord.