LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | gli sciabolatori vogliono provare ad emulare le spadiste

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORANRE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della quarta giornata dellaai Giochi della XXXIII Olimpiade. Dopo l’apoteosi di ieri sera, con leche battono alla stoccata supplementare la Francia per vincere l’oro, oggi ci riprovano gli. Un’impresa ancora più difficile, ma sull’onda dell’entusiasmo nulla è impossibile. Una giornata importante per il quartetto azzurro, bronzo olimpico in carica ma atteso da un percorso difficilissimo. L’Italia schiera i tre titolari che hanno tirato nella prova individuale, Lugi Samele, Luca Curatoli e Michele Gallo; con in aggiunta la riserva Pietro Torre. Una gara individuale che ha regalato il terzo gradino del podio al veterano pugliese, bissando così la medaglia di Tokyo.